تأهل الأهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات (الخماسية).





طرابلس 26 أبريل 2018 (وال)- تأهل فريق نادي الأهلي بنغازي إلى نهائي

مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات (الخماسية) في نسختها الأولى

للموسم الرياضي 2017-2018، التي انطلقت منافساتها اليوم الخميس بقاعة

حسين حمروش للألعاب الرياضية بمدينة البيضاء، بمشاركة أربعة فرق.

وجاء تأهل الأهلي بنغازي إلى النهائي عقب فوزه على الاتحاد بضربات

الترجيح (3-2) بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)

ضمن أولى منافسات الدور نصف النهائي .

وبهذه النتيجة سيلتقي الأهلي بنغازي في المباراة النهائية يوم السبت

القادم مع الفائز من لقاء فريقي الأخضر والسويحلي.

يذكر أن نهائيات مسابقة كأس ليبيا لكرة القدم داخل الصالات تقام

بمشاركة الفرق المتأهلة وهي الاتحاد والسويحلي والأهلي بنغازي والأخضر. ...(وال)...