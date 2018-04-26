فرع هيئة الرقابة الادارية بترهونة يبحث سير العمل بالفرع وتطوير اداء العاملين .

ترهونة 26 أبريل 2018 ( وال ) - عقد فرع هيئة الرقابة الادارية ترهونة الاجتماع العام الاول للعام 2018 اليوم الخميس بمقر الفرع بالمدينة . وضم الاجتماع مدراء الادارات والمكاتب والاقسام والموظفين بالفرع وتناول جملة من النقاط التي تنظم سير عمل الفرع وآلية متابعة القطاعات والاجراءات التي يمكن ان يتم اتخاذها . وتم خلال الاجتماع التأكيد على ساعات الحضور والانصراف والالتزام بها ضمانا لمخرجات اكثر فاعلية في الاداء ومايتعلق بالعمل الميداني وآلية تنفيذ خطواته على الوجه الاكمل . كما تناول الاجتماع اهمية رفع كفاءة العاملين بالفرع من خلال تثقيفهم في مجال الرقابة وصولا لتحقيق جودة الاداء . وتم التطرق الى التقارير الشهرية والربع سنوية لاجل الوصول الى موظف أكفأ في التعامل بحرفية ومهنية بما يضمن كفاءة الرقابة على القطاعات وبالتالي ينعكس على اداء مؤسسات الدولة بشكل عام . وتناول الاجتماع كذلك كل مايتعلق بالجانب الرقابي ودور موظف الرقابة ومايمكن ان يقوم به تحقيقا لافضل اداء لقطاعات لابد ان تكون جيدة .



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