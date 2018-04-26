احتفالية لتكريم الرعيل الاول من المعلمين والمفتشين التربويين بمزدة.





مزدة 26 أبريل 2018 (وال) - اقامت مدرسة شهداء غزة للتعليم الاساسي بمزدة

احتفالية لتكريم الرعيل الاول من المعلمين والمفتشين التربويين .

وحضر الحفل مراقب التعليم ببلدية مزدة ابوالقاسم الشهيبي ومدير مكتب

التفتيش التربوي ومدراء المكاتب بمراقبة التعليم وجمع كبير من اولياء

الامور بمزدة .

وتخلل الاحتفالية القاء الكلمات التي عبرت عن اهمية التعليم في بناء

الوطن باعتباره عماد التقدم والحضارة في ليبيا وكذلك تكريم المعلمين

القدامى بتوزيع الشهادات التقديرية عليهم تقديرا لما بذلوه من جهود في

سبيل الرقي بالعملية التعليمية .

واقيم على هامش الحفل العديد من الانشطة الثقافية والغنائية والمسرحية

وعروض الملابس التقليدية والفروسية الشعبية حيث شارك فرسان من تلاميذ

المدرسة ومدرسيها بعروض نالت اعجاب الحضور .

..(وال- مزدة)..