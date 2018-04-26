المجبري يلتقي مدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها.





طرابلس 26 ابريل 2018 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المكلف "فتحي

المجبري" ، ظهر اليوم الخميس، مع المدير العام لاتحاد غرف التجارة

والصناعة والزراعة "الهادي الفاهم" ، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة

والصناعة والزراعة سبها "منصور السريتي" .

وتم خلال الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية

في ليبيا عامة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في سبها خاصةً.

كما تطرق الاجتماع إلى المشاكل التي يعاني منها أهالي الجنوب والحلول

المقترحة بالخصوص.

وأكد المجبري دعمه لعمل الاتحاد، وذلك لأهميته في النهوض بمهن التجارة

والصناعة والزراعة، ورعاية مصالح رجال الأعمال.

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