الإدارة الأمريكية تهدد باعتقال مهاجرين يعتزمون عبور الحدود في قافلة حافلات تيخوانا (المكسيك) 26 ابريل 2018 (وال) - وصل مئات المهاجرين من دول أمريكا الوسطى في قافلة حافلات إلى تيخوانا في المكسيك ويعتزمون عبور الحدود إلى الولايات المتحدة معا



ويمكن أن يضر توقيت وصول المهاجرين بجولة محادثات لإعادة التفاوض على

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) في ظل تهديدات ترامب

المتكررة بالانسحاب من الاتفاقية ما لم تعمل المكسيك على كبح تدفق

المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر أراضيها.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كيرستشن نيلسن إن الوزارة تتابع

قافلة الحافلات وستقاضي أي شخص يدخل الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية

أو "يقدم طلب هجرة مزيفا".

وبدأ المهاجرون الوصول يوم الثلاثاء إلى مأوى على بعد خمس دقائق سيرا على

الأقدام من الحدود تحت جسر يربط بين البلدين