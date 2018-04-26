أرباح شل تقفز بفضل أسعار النفط القوية.





لندن 26 ابريل 2018 (وال) - أعلنت شركة رويال داتش شل اليوم الخميس

ارتفاع أرباح الربع الأول من 2018 بنسبة 42 بالمائة مسجلة أعلى مستوياتها

في أكثر من ثلاث سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط لتفوق النتائج توقعات

المحللين.

وقال بن فان بوردن الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "أرباح شل القوية لهذا

الربع تدعمت بارتفاع أسعار النفط والغاز والنمو المستمر وأداء جيد جدا

لوحدة الغاز المتكاملة وتحسن الربحية في أعمال المنبع."

وتعافت أسعار خام القياس العالمي برنت بقوة في الأشهر الأخيرة لتصل إلى

75 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر 2014. وبلغ متوسط السعر

حوالي 67 دولارا للبرميل في الربع الأول بارتفاع نحو 25 بالمئة عنه قبل

عام.