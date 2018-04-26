مؤتمر دولي في فرنسا لمكافحة تمويل التنظيمات الارهابية.





باريس 26 ابريل 2018 (وال) - عقد يالعاصمة الفرنسية باريس أمس

الاربعاء مؤتمرا دوليا لمكافحة تمويل التنظيمات الارهابية تحت شعار "لا

أموال للإرهاب" .

وشاركت أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية. وأعلنت قرنسا أن

الهدف هو إيقاف أنشطة كافة المتعاونين مع الجماعات الإرهابية.

وعقدت اجتماعات القادة مغلقة وتناولت تبييض الأموال وتجفيف مصادر

التمويل، على ضوء فضيحة شركة "لافاراج" الفرنسية المتهمة بتمويل تنظيم "

داعش" في سوريا.