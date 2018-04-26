المنتخب الليبي للشباب لكرة القدم يتوجه الى الاسكندرية للعب مبارتين وديتين مع الفريق المصري .







طرابلس 26 ابريل 2018 (وال)- يتوجه المنتخب الليبي للشباب لكرة القدم

الجمعة الى الاسكندرية للعب مبارتين وديتين مع الفريق المصري في بداية

مشواره الاستعدادي في تصفيات أفريقيا حيث سيلاعب الفريق الليبي بوركينا

فاسو في مباراة الذهاب خلال أحد أيام 11 و 12 و 13 من مايوالمقبل، بينما

يلعب الإياب في بوركينا فاسو خلال أحد أيام 18و19و20 من الشهر ذاته.

ويُواجه المنتخب الليبي الذي يدربه المدرب الوطني عياد القاضي في حالة

فوزه، خلال الدور الأخير الفائز من مواجهة كوت ديفوار والفائز من توجو

والجابون.

وكان الفريق قد دخل في معسكر استمر عشرة ايام في طرابلس لعب خلالها

مبارتين وديتين ضد المحلة والشط .

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