موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الخميس 26 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).



* الخليل - قوات الاحتلال الإسرائيلي،تغلق مداخل جامعة فلسطين

التقنية خضوري وتمنع الطلاب والموظفين من الدخول لحرم الجامعة عبر

المداخل الرئيسيةمما اجبرالطلبة بان يسلكوا طرق ترابية للدخول للجامعة،

عبر بلدة بيت امر المحاذية.

* الخليل- قوات الاحتلال تطلق النار على مركبة فلسطينية على مدخل بلدة

حلحول "جسر حلحول" شمالا، وأصيب شابين بالرصاص في الظهر، والاخر في

اليد..كما قامت قوات العدو باقتحام مدينة قلقيلية، وتفتش منازل

المواطنين.

* واشنطن- القوات الجوية الأميركية تختبر بنجاح صاروخا بالستيا عابرا

للقارات جرى أطللقه من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا. * نيامي - سفير

النيجر لدى الأمم المتحدة يعلن في الامم المتحدة بأن قوة مجموعة دول

الساحل الخمس بحاجة إلى الأموال التي قطعت تعهدات بتقديمها للقيام

بمهامها.

* سيول- الرئيس مون جاي-ان، سيستقبل غد الرئيس الكوري الشمالي كيم

جونغ أون، عند الخط العسكري الفاصل الذي يقسم شبه الجزيرة الكورية قبل

بدء قمتهما التاريخية، في مناسبة مليئة بالرمزية.

*سنغافورة - أسعار النفط ترتفع مدعومة بتوقعات بأن الولايات المتحدة

تعيد فرض عقوبات على إيران وانخفاض الإنتاج في فنزويلا واستمرار الطلب

القوي.

* طوكيو- الأسهم اليابانية ترتفع مدعومة بشركات التكنولوجيا حيث قفز

سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل على المؤشر الرئيسي بعد أن توقعت الشركة

أرباحا قوية للسنة المالية الحالية.

* واشنطن- مجلس الشيوخ الأميركي يعقد جلسة موسعة من المتوقع أن يثبت

فيها تعيين المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مايك

بومبيو وزيرا للخارجية.

* سيئول- كبار قادة الجيش من الكوريتين يشاركون في لقاء القمة

المزمع إجراؤها يوم غد لبحث تخفيف التوتر العسكري عبر حدود البلدين .

*بكين - تحطم طائرة امريكية اسفر عن مصرع قائدها خلال رحلة تدريبية

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- (( وكالة الانباء الليبية

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