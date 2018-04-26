موجز لأهم الاخبارالمحلية ليوم الخميس 26 ابريل 2018 .

م.



* طرابلس- رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " السراج "

يصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف والتواصل والتنسيق لعودة

الليبيين المهجرين بالخارج إلى أرض الوطن .



*طرابلس- البرلمان ومجلس الدولة يعقدان جلستين منفصلتين الاسبوع

القادم لمناقشة ماتم التوصل إليه في لقاء الرباط وفق ما أعلنه رئيس

المجلس الاعلى للدولة .

* طرابلس - إجتماع تحضيري للفرق الفنية المكلفة بتنفيذ التقييم الداخلي

للوائح الصحية الدولية 2005.م يعقد بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض

لاتخاذ السبل الكفيلة التي من شأنها الرفع من المستوى الصحي في البلاد .



* سراييفو- النائب بالمجلس الرئاسي " معيتيق" والوفد المرافق يشارك في

فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 المقام بجمهورية البوسنة والهرسك تحت

شعار " إقليم واحد .. اقتصاد واحد" بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي.



* سراييفو- النائب بالمجلس الرئاسي " معيتيق" يلتقي برئيس مجموعة

البنك الإسلامي للتنمية السيد " بندر الحجار " ويناقش معه سبل الاستفادة

من أنشطة وبرامج البنك الإسلامي للتنمية لخلق برامج تنموية خاصة بالشباب

في ليبيا.



* مصراته- سفيرة فرنسا لدى ليبيا خلال لقائها مع أعضاء المجلس البلدي

مصراته تؤكد وقوف بلادها إلى جانب ليبيا في تحقيق السلام والاستقرار .



* طرابلس- بعثة الاتحاد الاوروبي في ليبيا تعلن عن تقديم 5 مليون يورو

مساهمة منها في مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا .



* طرابلس- هيأة الرقابة الإدارية توضح من خلال متابعتها لأداء المصارف

التجارية بشأن تنفيذها لمنشور مصرف ليبيا المركزي رقم 7/ المتعلق

بالحوالات الخارجية لغرض العلاج والدراسة بانه تبين لها وجود العديد من

الملاحظات الغير إيجابية في هذا الشأن, منها تأخر انجاز المعاملات لمدة

تصل إلى عدة أشهر أحياناً.

* طرابلس - دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام وفرت معدّات

خاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة ، والاسهام في تطوير قدرة هيأة السلامة

الوطنية الليبية وإدارة الهندسة العسكرية في التعامل بشكل أكثر أمناً

وفعالية مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار.



* زليتن - الشركة المنفدة لمشروع جزيرة 7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن

تبدأ في الأعمال التمهيدية , وتسوية الأرض ووضع الأساس الحُبَيبي (

الميتسو ) وتسوية الأرصفة وأعمال البنية التحتية للكهرباء .



* طرابلس- برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني ،

وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونسيف ) تنيظم ورشة عمل

تحت عنوان( حقوق الطفل في ليبيا، توافق التشريعات الليبية مع المعايير

الدولية لحقوق الطفل ).



* بنغازى- اجتماع عبر الدائرة المغلقة عقد بين إدارة الجيوفيزياء

بشركة الخليج العربي للنفط وشركة ( ويسترن جيكو) لعرض نتائج معلومات

التصحيح الثابت بامتياز 75 بمسطح برقة.



* بنغازى - اللجنة المكلفة من قبل إدارة منظومة النهر الصناعي بنغازى

تقوم بزيارة لمنطقة بشر من أجل تحديد فتحة تغذية ثانية للمنطقة على الخط

الرئيس لتغذية منطقة الشطوط وحى الإسكان العام ووضع الحلول لأزمة المياه

بمنطقة بشر .



* الكفرة - مركز الكفرة للصحة النفسية يصدر تقريراً إحصائياً لعمل

المركز يظهر مدى التقدم في العمل كماً ونوعاً في مختلف المجالات والخدمات

المقدمة للمرضى خلال العام الحالي.



*سرت - مديرية الأمن الوطني سرت تحتفل بافتتاح مقرها الجديد سرت.



* سرت- كلية التربية بجامعة سرت تنظم ورشة عمل تربوية بعنوان "

الميثاق الاخلاقي الجامعي لعضو هيئة التدريس" .



(( وكالة الانباء الليبية

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