مذكرة تفاهم بين مصلحة املاك الدولة ومنتدى الخبراء الليبيين للتعاون الانمائي على التعاون المشترك في مجال الدراسات والبحوث والاستشارات طرابلس 26 ابريل 2018 ( وال ) - تم اليوم الخميس بمقر مصلحة املاك الدولة بطرابلس التوق



ووقع المذكرة رئيس مجلس إدارة مصلحة املاك الدولة المهندس " سمير

البلعزي " والدكتور " أحمد الاطرش " رئيس مجلس إدارة منتدى الخبراء

الليبيين للتعاون الانمائي .

ويأتى توقيع هذه المذكرة انطلاقاً من الرغبة المشتركة في اقامة تعاون

مشترك وعيا بأعباء المسئولية الوطنية الملقاة على كاهل الدولة وتنظيمات

المجتمع المدني والقوى الاجتماعية الفاعلة في توفير مقومات المرحلة

الانتقالية في بناء السلم وتوطين عملية التحول إلى بناء الدولة وتحقيق

التنمية المستدامة .

وشملت المذكرة عدة بنود من بينها توطيد قاعدة التنسيق والترابط بين

الطرفين من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش فيما

بينهما أو مع غيرهما من الجهات المحلية والدولية وتبادل الدراسات

والبحوث والتقارير التى من شأنها إثراء أسس التعامل والتكامل بين الجهتين

مع مراعاة حقوق الملكية فيما يتم تناوله من إنتاج علمى وفكرى مع إلتزام

الطرفين لخصوصيات كل منهما .

كما تضمنت مذكرة التفاهم دعوة الطرفين لحضور الملتقيات العلمية والندوات

والمؤتمرات التى ينظمها كل منهما، وتبني مبادرات مشتركة للتعاون في مجال

بناء القدرات الذاتية بما يلبي حاجة العمل وتطويرها ،والتعاون في تقديم

المشورة في المواضيع والقضايا التي يقترحها وفي حدود بنود المذكرة ،

وتسخير القدرات والامكانيات للمساعدة في رسم السياسات العامة ووضع الخطط

والبرامج فيما يخص استثمار املاك الدولة والاتصال والتواصل الفعال

والمنظم بين الطرفين من خلال تحديد قنوات معينة اثناء مدة سريان المذكرة

.

كذلك تضمنت المذكرة عدة اشتراطات توضح التعامل فيما بينهما .

( وال )