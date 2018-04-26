الشركة العامة للكهرباء : تعرض ممتلكات الشركة بمحطة سبها الشمالية للاعتداء .





سبها 26 أبريل 2018 ( وال ) - أفادت الشركة العامة للكهرباء أن

محطة سبها الشمالية جهد 220 ك.ف تعرضت لإعمال السرقة والعبث من قبل

مجموعة خارجة عن القانون .

وأوضحت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية اليوم الخميس أن تلك

المجموعة قامت بالدخول إلى المحطة وسرقة بعض المواد الكهربائية والعبث

بمحتويات المحطة .

وحملت الشركة في بيانها الجهات الاعتبارية والامنية بالمنطقة

الجنوبية كافة المسئولية عن أية انقطاعات قد تحدث أو ضعف في الجده نتيجة

لتلك الاعمال اللامسؤلة والمستمرة والشبه يومية على ممتلكات الشركة

العامة للكهرباء .

وأشارت الشركة في البيان إلى أن محطة سبها الشمالية كانت قد تعرضت

لاعتداءات متكررة بدوافع السرقة .

( وال )