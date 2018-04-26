قمة بين شطري كوريا لتخفيف التوتر العسكري .





سيئول 26 ابريل 2018 (وال) - يشارك كبار قادة الجيش من

الكوريتين في لقاء القمة المزمع إجراؤها يوم غد لبحث تخفيف التوتر

العسكري عبر حدود البلدين .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكوري

الجنوبي " مون سانغ-غيون " اليوم الخميس قوله إن مرافقة القائد العام

للجيش الكوري الشمالي في لقاء القمة بين الكوريتين يرجح إمكانية اتخاذ

إجراءات تساعد على تخفيف التوتر العسكري وتبشر أيضا بإمكانية إجراء

التشاور المسبق حول إجراءات مطلوبة لتفكيك التسلح في المنطقة المنزوعة

السلاح المثقلة بالأسلحة بين البلدين.

يشار إلى أن الكوريتين تديران نقاط للمراقبة داخل المنطقة المنزوعة

السلاح عبر الحدود، ويمتلك الجيش الكوري الجنوبي 60 وحدة فيما يمتلك

الجيش الكوري الشمالي 160 وحدة .