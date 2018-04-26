اجتماع بين إدارة الجيوفيزياء بشركة الخليج وشركة " ويسترن جيكو" .





بنغازى 26 أبريل 2018 (وال)- عقد اجتماع عبر الدائرة المغلقة

بين إدارة الجيوفيزياء بشركة الخليج العربي للنفط وشركة ( ويسترن جيكو)

لعرض نتائج معلومات التصحيح الثابت بامتياز 75 بمسطح برقة.

وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج بطريقة (swami) التي بها الشركة

المذكورة ومناقشة تطورات العمل بهذا الخصوص.

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة الجيوفيزياء صالح قاسم، ومراقب التفسيرات

السايزمية عبد الحميد شهلول، ومراقب التجهيزات السايزمية أحمد الحاسي،

ومنسق متابعة الجودة والمساحة أحمد عيسى، ومراقب جودة العمليات

الجيوفيزيائية والمساحة صلاح الساعدي وبعض الفنيين والمختصين في الإدارة.



( وال - بنغازى )