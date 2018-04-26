معالجة أزمة نقص المياه بمنطقة بشر.





بنغازى 26 أبريل 2018 (وال)- قامت اللجنة المكلفة من قبل

إدارة منظومة النهر الصناعي بنغازى ، بزيارة لمنطقة بشر من أجل تحديد

فتحة تغذية ثانية للمنطقة على الخط الرئيس لتغذية منطقة الشطوط وحى

الإسكان العام.

وكان في استقبال اللجنة المكلفة التي يترأسها المهندس " محمد القنطري"

،عميد بلدية البريقة " ناصر عطية" ، ومدير موقع أجدابيا التابع لمنظومة

النهر الصناعي المهندس " خالد ضبوح " .

وأكدت اللجنة من خلال معاينتها للموقع أنه بات من الضروري إنشاء فتحة

ثانية لتوصيل المياه وإنهاء الأزمة التي تعاني منها كثير من التجمعات

السكنية في المنطقة.

وجاءت هذه الزيارة بعد عدد من المراسلات التي قامت بها بلدية البريقة،

ومطالبات المواطنين بضرورة إيجاد حل فوري لإنهاء أزمة المياه في المنطقة

وضواحيها .