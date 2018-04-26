مركز الكفرة للصحة النفسية يصدر تقريره الإحصائي .





الكفرة 26 ابريل 2018 (وال)- أصدر مركز الكفرة للصحة النفسية

تقريراً إحصائياً لعمل المركز خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأظهر التقرير مدى التقدم في العمل كماً ونوعاً في مختلف المجالات

والخدمات المقدمة للمرضى خلال العام الحالي.

وقال مدير عام مركز الكفرة للصحة النفسية " حافظ محمد " أن إدارة المركز

بذلت جهوداً كبيرة في تطوير الخدمة الطبية داخل أقسام المركز بهدف فتح

جلسات إضافية لاستيعاب أغلب المترددين .. مشيراً إلى أن عدد الحالات

المسجلة خلال الربع الأول بلغ (704) حالة ، وأن هذه الحالات مقسمة ما بين

استشارات وجلسات وعلاج من داخل بلدية الكفرة وما جاورها .



( وال - بنغازى )