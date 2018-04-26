النشرة العلمية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية.



طرابلس / 26 ابريل 2018 ( وال ) -

== 12 نوعاً من الخضار والفاكهة الأكثر تلوثاً بالمبيدات الحشرية.

* دبي- وفقاً لتقريرمجموعة العمل البيئية فان الفراولة تتصدر قائمة

من 12 نوعاً من الفاكهة والخضار الأكثر تلوثاّ، وفقاً لمجموعة العمل

البيئية.

ومنذ العام 2004، قامت المجموعة بتصنيف 47 نوعاً من الخضار والفاكهة

الملوثة بالمبيدات الحشرية في دليل المتسوقين لمعرفة المبيدات الحشرية في

المنتجات.

وتشمل المبيدات مجموعة واسعة من المواد الكيميائية التي تقتل الحشرات،

والنباتات، والقوارض غير المرغوب فيها. ويعتمد دليل المتسوق على نتائج

الاختبارات التي أجرتها وزارة الزراعة الأمريكية وإدارة الغذاء والدواء،

وشملت أكثر من 38800 عينة غير عضوية)).



== الدماغ البشري يخزن أكثر من 10 أضعاف ما كان يُعتقد سابقا.

* نيويورك-علماء متخصون في الانسجة والخلايا البشرية يقولون في دراسات

اجروها انه يستطيع الدماغ البشري تخزين ذكريات بحجم أكثر بـ10 أضعاف ما

كان يُعتقد سابقا، ومفتاح هذه القدرة المذهلة يكمن في نقاط الاشتباك

العصبي والوصلات العصبية، حسبما كشفته الدراسة الجديدة.

ووجد الباحثون من معهد 'سالك' الأمريكي، أن كل نقطة اشتباك عصبي يمكن أن

تخزن حوالي 4.7 بيتا بايت من المعلومات، وهذا يعني أن الدماغ البشري لديه

قدرة على تخزين واحد بيتابايت من المعلومات، أي ألف تريليون بايت، وهذا

يعادل حوالي 20 مليون خزانة من 4 أدراج لحفظ الملفات مليئة بالبيانات.

ويقول العلماء إن الذكريات والأفكار هي نتائج أنماط النشاط الكهربائي

والكيميائي في الدماغ، ويحدث الجزء الحيوي من هذا النشاط عندما تتقاطع

فروع الخلايا العصبية في بعض مناطق المخ، والمعروفة باسم نقاط الاشتباك

العصبي.

وذهب فريق العلماء في الدراسة الجديدة إلى استنتاج مفاده أنه يمكن أن

يوجد في المُخ نحو 26 فئة مختلفة الأحجام من نقاط الاشتباك العصبي، بينما

كان يعتقد في السابق أن عددها أقل من ذلك بكثير.

وتوصل الفريق أيضا إلى أن الأحداث التي تمر على الدماغ تتسبب في تغيير

حجم نقاط الاشتباك العصبي، فهي 'تضبط نفسها وفقا للإشارات التي

تتلقاها')).



== الإنسان قام بجراحة الجمجمة منذ القدم.

* باريس- علماء يقولون بانه هناك دلائل حديثة تبدو صادمة لجهة تفسيراتها

العلمية والطبية بأزمانها التاريخية القديمة..فهل صحيح أن الإنسان عرف

ومارس جراحة عظام الجمجمة منذ الحقبة الميزوليتية (العصر الحجري الأوسط)

قبل 5 آلاف سنة ؟

دراسات وابحاث تشير الى ان تحاليل قشرة جمجمة بقرة تكاد تكون كاملة، عثر

عليها في موقع العصر الحجري الحديث وتعود للفترة (3400-3000 قبل

الميلاد)، أثبتت وجود ثقب في العظم الجبهي الأيمن، وهو ما يكشف عن خضوع

هذه الجمجمة لجراحة، استخدمت فيها تقنيات كتلك المستخدمة على جمجمة

الإنسان)).



== أسرع كمبيوتر في تاريخ البشرية .

طوكيو - أعلنت الحكومة اليابانية عن عزمها الشروع في تصنيع أسرع جهاز

كمبيوتر فائق في العالم، ورصدت له ميزانية تُقدر قيمتها بـ173 مليون

دولار أمريكي ما يعادل 19.5 مليار ينّ ياباني لبناء الجهاز. أسرع جهاز

كمبيوتر فائق في العالم حتى الآن هو الجهاز الصيني "صن واي تايهو لايت"

الذي تصل سرعته 40 بيتا فلوب، علمًا بأن البيتا فلوب تساوي 100 مليون

عملية في الثانية.

ما يجعل منه أسرع جهاز اخترعته البشرية في تاريخها، وسيعتمد في تقنيته

على الذكاء الاصطناعيّ. الجهاز الجديد هو جزء من خطة الحكومة اليابانية

للنهوض بسوق الالكترونيات فيها من جديد والعودة للمنافسة على ريادته على

مستوى العالم)).



== علماء يطورون إنزيم آكل للبلاستيك.

* لندن- تمكن علماء في جامعة بورتسموث البريطانية ومعمل الطاقة المتجددة

الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية من تطوير إنزيم يأكل البلاستيك

ويقول العلماء بان هذا الاكتشاف قد يساهم في محاربة التلوث التي تسببها

النفايات البلاستيكية)).



== باحثون يكتشفون "عضواً" جديداً قد يكون الأكبر في جسم الانسان! .

دبي- قام باحثون بجمع معلومات تفصيلية عن بنية الفراغات في الجسد

وتوزيعها، ليكتشفوا أنها تشكل عضواً جديداً في جسم الإنسان. ولكن، هذا

ليس كل شيء! إذ يعتقد بعض الباحثون أيضاً، أن "العضو" الجديد هذا، قد

يكون الأكبر من بين أعضاء الجسم الأخرى.

ويُعرف "العضو" المكتشف الجديد باسم "العضو الخلالي،" وهو عبارة عن

الفراغات المليئة بالسوائل المنتشرة في كل أنحاء الجسم، وفق دراسة نشرت

مؤخرا في مجلة "التقارير العلمية" .

ورغم أن النسيج الخلالي والسائل الخلالي كانا معروفين في الأوساط العلمية

منذ زمن، إلّا أن الدراسة هذه بينتهما من منظور مختلف، يقترح فكرة

تصنيفهما كعضو واحد)).



== مصاصة الدماء هذه هي الأكثر فتكاً على كوكب الأرض!.

أتلانتا- قال علماء بان أنثى البعوض الزاعجة المصرية تعتبر واحدة من

مجموعة بعوض يحمل بعض الأمراض الأكثر فتكاً على وجه الأرض. ويقول العلماء

ايضا بان بعوضة زيكا.. هذه هي "مصاصة الدماء" التي يبحث عنها العالم حيث

تقتل عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً، أكثر من أي مخلوقات أخرى على الأرض،

بما فيها الانسان)).



== اكتشاف ديناصور بحجم حافلة في مصر.

دبي، عثر باحثون على حفرية ديناصور في واحة مصر الغربية، وهو ما يُعتبر

نوع جديد من الديناصروات العملاقة في الصحراء الأفريقية.

ويُعتبر ديناصور، "منصوراسوروس شاهينا"، من فصيلة تيتانوسوروز،التي تضم

أكبر مخلوقات الأرض في التاريخ، حيث بلغ حجمه حجم حافلة مدرسية كبيرة،

ووزنه وزن فيل ثقيل، أي حوالي خمسة أطنان)).



== أحفورة عمرها 85 ألف سنة قد تعيد تعريف نظرية الهجرة الحديثة.

* دبي- اكتشفت خبراء الاثار مؤخراً أول أحفورة بشرية عُثر عليها في شبه

الجزيرة العربية، وحسب علماء الاثار فان هذا الاكتشاف قد يغير النظرية

المتداولة عالمياً حول كيفية هجرة البشر المعاصرين من أفريقيا إلى باقي

بقاع العالم.

وقد وُجدت أحفورة الإصبع المتحجر، الذي يعود إلى أحد أفراد جنس الانسان

العاقل، في قلب السعودية، بوسط ما يسمى اليوم بـ"صحراء النفود،" ويُقدر

أن يعود عمرها إلى ما لا يقل عن 85 ألف سنة.

ويبلغ طول العظم المتحجر 3.2 سنتمترات فقط، ويُعتبر أقدم أحفورة تعود

للإنسان القديم، تكتشف خارج أفريقيا ومنطقة بلاد الشام، وفقاً لدراسة

نُشرت مؤخرا في مجلة "البيئة والطبيعة والتطور."

وقال المشرف على الدراسة من جامعة أكسفورد: "ما أظهره اكتشافنا هو أن

الانتشارالمبكر للإنسان العاقل الأول كان أوسع انتشارًا من الناحية

المكانية مما كنا نظن،" مضيفاً: "كان هؤلاء الناس يمتدون إلى أقصى حدود

الأرض وصولاً إلى شبه الجزيرة العربية")).



== شرب الكحوليات ومدى تأثيرها على الصحة.

* دبي - جاء في دراسات طبية بان الإفراط في شرب الكحوليات يمكن أن يسبب

أكثر من 200 نوع من الأمراض والإصابات.

على مستوى العالم،فهناك أكثر من ثلاثة ملايين حالة وفاة سنوياً مرتبطة

بشرب الكحوليات، و25 بالمائة من هذه الوفيات بين أشخاص تتراوح أعمارهم ما

بين 20 إلى 39 عاماً كلها ترتبط بشرب الكحوليات)).



== أسرع كمبيوتر في تاريخ البشرية.

* طوكيو - أعلنت الحكومة اليابانية عن عزمها الشروع في تصنيع أسرع جهاز

كمبيوتر فائق في العالم، ورصدت له ميزانية تُقدر قيمتها بـ173 مليون

دولار أمريكي ما يعادل 19.5 مليار ينّ ياباني لبناء الجهاز. أسرع جهاز

كمبيوتر فائق في العالم حتى الآن هو الجهاز الصيني "صن واي تايهو لايت"

الذي تصل سرعته 40 بيتا فلوب، علمًا بأن البيتا فلوب تساوي 100 مليون

عملية في الثانية.

ما يجعل منه أسرع جهاز اخترعته البشرية في تاريخها، وسيعتمد في تقنيته

على الذكاء الاصطناعيّ. الجهاز الجديد هو جزء من خطة الحكومة اليابانية

للنهوض بسوق الالكترونيات فيها من جديد والعودة للمنافسة على ريادته على

مستوى العالم)).



== تحذير شديد اللهجة إلى العالم من ذوبان الجليد!.

* ستوكهولم - أصدر معهد ستوكهولم للبيئة تقريرًا خطيرًا أكد فيه الدراسة

الألمانية وحذر البشرية من أنّ سرعة ذوبان الجليد في المحيط الشمالي تفوق

المعتاد، وتتسارع بشكل لم يكن يتوقعه العلماء.

الذوبان المحتمل قد تنتج عنه كوارث بيئية عدة، إذ أن الجليد مسئول عن

تهبيط وتلطيف درجة حرارة البحر والمحافظة على توازن النباتات والحيوانات

البيئي فيه. وهو ما أصبح مهددَا الآن أكثر من أي وقت مضى)).



== الصين.. بلد المليون مخترع!

* بكين- قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة

انه لأول مرة في التاريخ تقوم دولة واحدة بتقديم مليون طلب براءة اختراع

في عام واحد، هذه الدولة هي الصين وفقًا لما أعلنته المنظمة العالمية

للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة انه في عام 2015 أقدم مليون مخترع صيني في مجالات متعددة

أهمها تقنية الهندسة الكهربائية والاتصالات والمواصلات.

المركز الثاني حصلت عليه الولايات المتحدة بنصف مليون براءة اختراع بينما

حلت اليابان ثالثة بربع مليون براءة اختراع. المنظمة أعلنت الأرقام في

مؤتمر صحفيّ أعرب فيه المدير العام للمنظمة عن ذهوله من الأرقام الصينية

مضيفًا أنه أول مكتب في العالم يتلقى هذا العدد من براءات الاختراع وفي

عام واحد)).

- (( وكالة

الانباء الليبية )) -



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