سفيرة فرنسا لدى ليبيا تؤكد وقوف بلادها إلى جانب ليبيا في تحقيق السلام والاستقرار.





مصراته 26 أبريل 2018 ( وال ) - أكدت سفيرة فرنسا لدى ليبيا السيدة "

برجريت كرومي " وقوف بلادها إلى جانب ليبيا في تحقيق السلام والاستقرار .

واطلعت السفيرة الفرنسية خلال اللقاء الذى عقدته مع أعضاء المجلس

البلدي مصراته بمقر ديوان البلدية عن قرب على آخر الجهود والتطورات

بالملف الليبي خاصة السياسي منه ، ومناقشة كيفية الخروج من الجمود

السياسي الحالي ، وآلية جمع الأطراف الليبية المختلفة، وفرص إيجاد توافق

فيما بينها، ودور بعثة الأمم المتحدة في ذلك .. مؤكدة بالمناسبة على أن

لمدينة مصراته دور مهم في اكتمال العملية السياسية في ليبيا.

من جانبهم أكد السادة أعضاء المجلس البلدي على الدور المهم للجمهورية

الفرنسية في إحداث توازن بين الأطراف السياسية الليبية المختلفة، ودورها

في إيصال الصورة كاملة للمجتمع الدولي .



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