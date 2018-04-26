نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
الخميس ، 26- 04- 2018 - 11:00:00
طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى
المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة
التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح برانى إلى شرقى
سرعته مابين (05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.00) متر.
البحر خفيف الموج إلى هادىء ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15 - 17)
درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة ، وذلك لظهور ضباب خفيف في الصباح
الباكر على بعض المناطق.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ومن المتوقع سقوط أمطار
متفرقة على الساحل من الجبل الأخضر الى طبرق قد يصحبها خلايا من السحب
الرعدية ، والريح شرش سرعته مابين (05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما
بين )0.25-1.00) متر ، والبحر خفيف الموج الى هادىء ، ودرجة حرارة سطح
البحر مابين (17 - 19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)