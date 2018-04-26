نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى

المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الخميس ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة

التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح برانى إلى شرقى

سرعته مابين (05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.00) متر.

البحر خفيف الموج إلى هادىء ، ودرجة حرارة سطح البحر مابين (15 - 17)

درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة ، وذلك لظهور ضباب خفيف في الصباح

الباكر على بعض المناطق.

* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ومن المتوقع سقوط أمطار

متفرقة على الساحل من الجبل الأخضر الى طبرق قد يصحبها خلايا من السحب

الرعدية ، والريح شرش سرعته مابين (05-15)عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما

بين )0.25-1.00) متر ، والبحر خفيف الموج الى هادىء ، ودرجة حرارة سطح

البحر مابين (17 - 19) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .



(وال)