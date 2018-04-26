الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.







طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على

ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



** ملخص عام : ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا مع

رياح نشطة اليوم مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الغرب وتشمل يوم الغد

مناطق الشرق .



* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط

امطار خفيفة خاصة على المناطق الجبلية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية

معتدلة الى نشطة السرعة على المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (25-30) مْ بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية

غربية على الدواخل مثيرة للاتربة والغبار مما قد تسبب فى هبوط الرؤية

الافقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-37) مْ تتحول الرياح

تدريجيا مساء يوم الغد على اقصى مناطق الغرب الى غربية فشمالية غربية مع

انخفاظ تدريجى فى درجات الحرارة .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد ، والرياح جنوبية

شرقية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد

على الخليج وبنغازى مثيرة للاتربة والغبار مما قد تسبب فى هبوط الرؤية

الافقية ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (28-34) مْ وتسجل ارتفاع

يوم الغد على اغلب المناطق .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :

ظهور سحب عالية من حين لأخر ، والرياح جنوبية شرقية إلى

جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال

وهبوط الرؤية الافقية ، ودرجــات الحـرارة القصوى تتـراوح مابين (36-41)

مْ تتحول الرياح مساء يوم الغد الى غربية فشمالية غربية على غدامس مع

انخفاظ تدريجى فى درجات الحرارة وتحسن فى الرؤية الافقية ويشمل يوم السبت

باقى المناطق .



* الكفرة - تازربو - السرير:

السماء صافية إلى ظهور سحب عالبة أحيانا ، والرياح شرقية إلى

جنوبية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين (33-31) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد .



( وال )