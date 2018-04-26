الأحوال الجوية المتوقعة
على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الخميس ، 26- 04- 2018 - 10:57:00
طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على
ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الخميس ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
** ملخص عام : ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا مع
رياح نشطة اليوم مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الغرب وتشمل يوم الغد
مناطق الشرق .
* رأس أجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط
امطار خفيفة خاصة على المناطق الجبلية ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية
معتدلة الى نشطة السرعة على المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (25-30) مْ بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية
غربية على الدواخل مثيرة للاتربة والغبار مما قد تسبب فى هبوط الرؤية
الافقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (32-37) مْ تتحول الرياح
تدريجيا مساء يوم الغد على اقصى مناطق الغرب الى غربية فشمالية غربية مع
انخفاظ تدريجى فى درجات الحرارة .
* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد ، والرياح جنوبية
شرقية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط أحيانا يوم الغد
على الخليج وبنغازى مثيرة للاتربة والغبار مما قد تسبب فى هبوط الرؤية
الافقية ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (28-34) مْ وتسجل ارتفاع
يوم الغد على اغلب المناطق .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة :
ظهور سحب عالية من حين لأخر ، والرياح جنوبية شرقية إلى
جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال
وهبوط الرؤية الافقية ، ودرجــات الحـرارة القصوى تتـراوح مابين (36-41)
مْ تتحول الرياح مساء يوم الغد الى غربية فشمالية غربية على غدامس مع
انخفاظ تدريجى فى درجات الحرارة وتحسن فى الرؤية الافقية ويشمل يوم السبت
باقى المناطق .
* الكفرة - تازربو - السرير:
السماء صافية إلى ظهور سحب عالبة أحيانا ، والرياح شرقية إلى
جنوبية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح
مابين (33-31) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد .
( وال )