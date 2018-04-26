النائب معيتيق يجتمع برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش منتدى سراييفوا للأعمال 2018 .

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سراييفو 26 أبريل 2018 ( وال ) - إلتقى النائب بالمجلس الرئاسي "

أحمد معيتيق" برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السيد " بندر الحجار "

، وذلك على هامش فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 المقام حاليا

بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار " إقليم واحد .. اقتصاد واحد " .

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة سبل الاستفادة من أنشطة وبرامج

البنك الإسلامي للتنمية لخلق برامج تنموية خاصة بالشباب في ليبيا ،

والتأكيد على أن يطلع البنك بدوره في دعم هذه المشاريع وتمكين المشروعات

الصغرى والمتوسطة اقتصاديا، لتعزيز مشاركتهم في البناء والتطوير خلال

المرحلة القادمة، إيماناً بدورهم المهم وتأثير ذلك على التغيير نحو

التطور بمعايير عالمية في مجالات الأعمال المختلفة.

يذكر أن ليبيا تعتبر من المؤسسين الفاعلين في مجموعة البنك الإسلامي

للتنمية وابرز المساهمين فيه .

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