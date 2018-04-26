مشاركة النائب أحمد معيتيق في منتدى سراييفو للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك .





سراييفو 26 أبريل 2018 ( وال ) - شارك النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد

معيتيق" والوفد المرافق في فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 المقام

بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار " إقليم واحد .. اقتصاد واحد" بهدف

تعزيز التكامل الاقتصادي.

وتأتي مشاركة الوفد الليبي في المنتدى تلبية لدعوة رسمية من حكومة

جمهورية البوسنة والهرسك إلى المجلس الرئاسي .

وحضر افتتاح المنتدى رئيس المجلس الرئاسي لجمهورية البوسنة والهرسك

"باكر عزت بيغوفيتش" ورئيس جمهورية سلوفينيا "بروت باهور"، ورئيس وزراء

البوسنة "دينيس زفيزديتش" ونائب رئيس وزراء جمهورية تركيا "محمد شيشمك"

وعدد من الوزراء وممثلي دول الجوار لجمهورية البوسنة والهرسك ، وأوروبا

الشرقية والوطن العربي ورؤساء عدد من المصارف ووكالات الاقتصاد والتمويل

المتخصصة.

وتهدف مشاركة الوفد الليبي إلى الاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في

إدارة مراحل ما بعد الصراع، خلال مطلع التسعينات والنجاحات التي حققتها

لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، منها توظيف

موارد مالية وطبيعية للدولة، من أجل خلق فرص العمل للتنمية المستدامة في

عديد المجالات، كالطاقة والكهرباء وصناعة الأدوية والمعدات الطبية

والزراعة وتعزيز قدرات الدولة على التصدير، الذي انعكس إيجاباً على تحقيق

تنوع اقتصادي وتحسين الدخل.



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