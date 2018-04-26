اقامة المسابقة المنهجية لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي بمزدة .





مزدة 26 ابريل 2018 ( وال ) - اقيمت بمدرسة حي ابي سبيطة ببلدية مزدة

أمس الاربعاء فعاليات المسابقة المنهجية لمرحلتي التعليم الاساسي

والثانوي بمشاركة جميع المدارس بالمدينة .

وشهد انطلاق المسابقة حضور ملفت من المربين والمفتشين التربويين

واولياء الامور ومدراء المدارس .

ووزعت في المسابقة شهادات التقدير والهدايا الرمزية على المدارس التي

تحصلت على التراتيب الاولى وعلى بعض التلاميذ المتفوقين .

...(وال مزدة)...