اقامة المسابقة المنهجية لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي بمزدة
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الخميس ، 26- 04- 2018 - 10:37:00
مزدة 26 ابريل 2018 ( وال ) - اقيمت بمدرسة حي ابي سبيطة ببلدية مزدة
أمس الاربعاء فعاليات المسابقة المنهجية لمرحلتي التعليم الاساسي
والثانوي بمشاركة جميع المدارس بالمدينة .
وشهد انطلاق المسابقة حضور ملفت من المربين والمفتشين التربويين
واولياء الامور ومدراء المدارس .
ووزعت في المسابقة شهادات التقدير والهدايا الرمزية على المدارس التي
تحصلت على التراتيب الاولى وعلى بعض التلاميذ المتفوقين .
...(وال مزدة)...