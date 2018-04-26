كلية التربية بجامعة سرت تنظم ورشة عمل حول الميثاق الاخلاقي الجامعي .





سرت 26 ابريل 2018 ( وال )- نظمت كلية التربية بجامعة سرت أمس

الاربعاء ورشة عمل تربوية بعنوان " الميثاق الاخلاقي الجامعي لعضو هيئة

التدريس" .

وحضر فعاليات الورشة التي اقيمت تحت شعار ( بالعلم نتطور وبالاخلاق

نرتقي ) وكيل الشؤون العلمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكليات

الجامعة وعدد من الطلبة والطالبات بالكلية .

وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى وضع ميثاق اخلاقيات مهنة التدريس

الجامعي في المجال التربوي .

وقدمت خلال الورشة العديد من أوراق العمل التي تتمحور حول اخلاقيات

عضو هيئة التدريس والجامعة كمؤسسة تربوية تعمل على ترسيخ مفاهيم الاخلاق

والعمل به داخل الجامعة وخارجها .

...(وال سرت)...