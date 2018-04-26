كلية التربية بجامعة سرت تنظم ورشة عمل حول الميثاق الاخلاقي
الجامعي .
الخميس ، 26- 04- 2018 - 10:40:00
سرت 26 ابريل 2018 ( وال )- نظمت كلية التربية بجامعة سرت أمس
الاربعاء ورشة عمل تربوية بعنوان " الميثاق الاخلاقي الجامعي لعضو هيئة
التدريس" .
وحضر فعاليات الورشة التي اقيمت تحت شعار ( بالعلم نتطور وبالاخلاق
نرتقي ) وكيل الشؤون العلمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكليات
الجامعة وعدد من الطلبة والطالبات بالكلية .
وتهدف الورشة التي تستمر يومين إلى وضع ميثاق اخلاقيات مهنة التدريس
الجامعي في المجال التربوي .
وقدمت خلال الورشة العديد من أوراق العمل التي تتمحور حول اخلاقيات
عضو هيئة التدريس والجامعة كمؤسسة تربوية تعمل على ترسيخ مفاهيم الاخلاق
والعمل به داخل الجامعة وخارجها .
...(وال سرت)...