ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاوف عقوبات إيران وهبوط إنتاج فنزويلا.





سنغافورة 26 ابريل 2018 (وال) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس مدعومة

بتوقعات أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وانخفاض الإنتاج

في فنزويلا واستمرار الطلب القوي.

وفي كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 27ر74 دولار للبرميل مرتفعة

بذلك 27 سنتا بما يعادل 4ر0 بالمئة عن إغلاقها السابق.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 2ر0

بالمئة إلى 19ر68 دولار للبرميل.

عزا متعاملون ارتفاع الأسواق إلى توقعات بأن تعيد الولايات المتحدة في

مايو أيار فرض عقوبات على إيران المنتج الرئيس للنفط وعضو منظمة البلدان

المصدرة للبترول (أوبك).

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال يوم الأربعاء إنه يتوقع أن

ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم مع إيران في 2015

والذي علقت طهران بموجبه برنامجها النووي في مقابل قيام القوى الغربية

برفع عقوبات أصابت اقتصادها بالشلل.

وسيقرر ترامب بحلول 12 مايو ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران

وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.

وتعززت الأسعار أيضا بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر منتجي أوبك في أمريكا

اللاتينية.

وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من حوالي 5ر2 مليون برميل يوميا في

أوائل 2016 إلى نحو 5ر1 مليون برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية

والاقتصادية.

قامت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون بإجلاء مسؤولين تنفيذيين

عن فنزويلا بعد سجن اثنين من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة النفط

المملوكة للدولة بي.دي.في.اس.ايه.



.. ( وال ) ..