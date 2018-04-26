دراسة : تناول الكافيين أثناء الحمل مرتبط بزيادة وزن الطفل .





اوسلو 26 ابريل 2018 (وال) - أكدت دراسة جديدة أن النساء

الحوامل اللواتي يحتسين الكثير من القهوة و المشروبات التي تحتوي على

الكافيين ربما يكن أكثر عرضة لإنجاب أطفال زائدي الوزن.

وكشفت الدراسة - نشرها المعهد النرويجي للصحة العامة - أنه

بالمقارنة مع النساء اللواتي تناولن أقل من 50 مليجراما من الكافيين (أقل

من نصف كوب من القهوة) يوميا خلال الحمل فإن اللواتي كان متوسط تناولهن

للكافيين ما بين 50 و199 مليجراما (من نحو نصف كوب إلى كوبين كبيرين من

القهوة) يوميا كن أكثر عرضة بنسبة 15 في المئة لأن ينجبن أطفالا وزنهم

زائد بشكل مفرط بحلول العام الأول.

وبيّنت الدراسة أن النساء اللواتي يصل معدل استهلاكهن للكافيين يوميا

إلى 300 مليجرام على الأقل كان الأطفال أكثر عرضة لزيادة كبيرة في الوزن

بنسبة 45 في المئة.

وخلّصت نتائج التوصيات الحالية إلى دعم تقليص تناول الكافيين خلال

الحمل إلى أقل من 200 مليجرام يوميا“.

يشار إلى أن القائمين يالدراسة فحصوا بيانات عن تناول الكافيين من

نحو 51 ألف أم ومدى زيادة وزن أطفالهن خلال فترة الطفولة.