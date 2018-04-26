إستناف أعمال مشروع جزيرة 7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن .





زليتن 26 ايريل 2018 ( وال ) - إستأنفت الشركة المنفدة لمشروع جزيرة

7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن أعمالها بعد أن حالت عدد من الصعوبات

والمعوقات لإستكمال المشروع .

وقال المهندس التابع للشركة المنفذة للمشروع " خيري البكوش " أن

الشركة بدأت في الأعمال التمهيدية عند مدخل إزدو ، مشيراً إلى أن هذه

الأعمال تشمل تسوية الأرض ووضع الأساس الحُبَيبي ( الميتسو ) ودمكها

وتسوية الأرصفة وأعمال البنية التحتية للكهرباء .

وأضاف " البكوش " أن أعمال مدخل سوق الثلاثاء ستبدأ فور الإنتهاء من

أعمال مدخل إزدوا لافتا إلى أنه سيتم إضافة 2 متر عرض طريق المدخل لتصبح

مزدوجة بعرض 8 متر .

وأشار إلى أنه ستكون هناك أعمال بنية تحتية لعدد 8 أبراج كهرباء في

الجزيرة وموقف سيارات لمركز تدريب الشرطة من الجهة الغربية كأعمال اضافية

.

ولفت إلى أن سبب توقف المشروع المدة الماضية هو نقص مادة البيوتومين

وزيادة سعرها زيادة كبيرة مما اضطر الشركة للتوقف وحتى لا تتحمل البلدية

عبء الزيادة .

يذكر أن مشروع إنشاء جزيرة 7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن هو أحد

المشاريع التي وافق المجلس البلدي عليها ضمن مشاريع حل المختنقات وتحسين

المداخل بالبلدية .

...(وال)...