إستناف أعمال مشروع جزيرة 7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن .
الخميس ، 26- 04- 2018 - 09:40:00
زليتن 26 ايريل 2018 ( وال ) - إستأنفت الشركة المنفدة لمشروع جزيرة
7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن أعمالها بعد أن حالت عدد من الصعوبات
والمعوقات لإستكمال المشروع .
وقال المهندس التابع للشركة المنفذة للمشروع " خيري البكوش " أن
الشركة بدأت في الأعمال التمهيدية عند مدخل إزدو ، مشيراً إلى أن هذه
الأعمال تشمل تسوية الأرض ووضع الأساس الحُبَيبي ( الميتسو ) ودمكها
وتسوية الأرصفة وأعمال البنية التحتية للكهرباء .
وأضاف " البكوش " أن أعمال مدخل سوق الثلاثاء ستبدأ فور الإنتهاء من
أعمال مدخل إزدوا لافتا إلى أنه سيتم إضافة 2 متر عرض طريق المدخل لتصبح
مزدوجة بعرض 8 متر .
وأشار إلى أنه ستكون هناك أعمال بنية تحتية لعدد 8 أبراج كهرباء في
الجزيرة وموقف سيارات لمركز تدريب الشرطة من الجهة الغربية كأعمال اضافية
.
ولفت إلى أن سبب توقف المشروع المدة الماضية هو نقص مادة البيوتومين
وزيادة سعرها زيادة كبيرة مما اضطر الشركة للتوقف وحتى لا تتحمل البلدية
عبء الزيادة .
يذكر أن مشروع إنشاء جزيرة 7 يناير بسوق الثلاثاء زليتن هو أحد
المشاريع التي وافق المجلس البلدي عليها ضمن مشاريع حل المختنقات وتحسين
المداخل بالبلدية .
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