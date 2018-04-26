بفضل الدعم السخيّ للنمسا دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام توفر معدّات خاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة .





طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - وفّرت دائرة الأمم المتحدة للأعمال

المتعلقة بالألغام معدّات خاصة بالتخلص من الذخائر المتفجرة ، وذلك بهدف

تطوير قدرة هيأة السلامة الوطنية الليبية وإدارة الهندسة العسكرية في

التعامل بشكل أكثر أمناً وفعالية مع مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية بشبكة

المعلومات الدولية " الإنترنت " ان هذه المعدات تحققت بفضل الدعم السخيّ

من قبل دولة النمسا لمساعدة ليبيا في التخلص من الذخائر المتفجرة بشكل

أكثر أمناً .



( وال )