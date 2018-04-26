تنظيم ورشة عمل حول حقوق حماية الطفل في التشريعات الليبية .







طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - نظمت الأربعاء بفندق المهاري بطرابلس

ورشة عمل تحت عنوان( حقوق الطفل في ليبيا، توافق التشريعات الليبية مع

المعايير الدولية لحقوق الطفل ) ، وذلك برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية

بحكومة الوفاق الوطني ، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ (

يونسيف ).

وجرى خلال هذه الورشة استعراض ومناقشة نتائج التقرير المعد من قبل منظمة

الـ( يونسيف ) والاتفاق على الخطوات الواردة في توصيات التقرير من أجل

الخروج بمشروع قانون متكامل وموحد حول حقوق الأطفال في ليبيا.

وحضر الورشة الأستاذ " محسن أبو سنينة " وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ،

واللجنة القانونية بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، و د. عبد الرحمن

غندور" الممثل الخاص لمنظمة الـ " يونسيف " في ليبيا ، ولجنة الشؤون

الاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة والمنظمة الليبية لحقوق الإنسان وهيأة

حقوق التضامن الاجتماعي ، وممثلين عن وزارات الداخلية والعمل والتأهيل

والتعليم العالي ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل .

( وال )