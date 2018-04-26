تنظيم ورشة عمل حول حقوق حماية الطفل في التشريعات الليبية .الخميس ، 26-04-2018 - 09:35:00




طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - نظمت الأربعاء بفندق المهاري بطرابلس
ورشة عمل تحت عنوان( حقوق الطفل في ليبيا، توافق التشريعات الليبية مع
المعايير الدولية لحقوق الطفل ) ، وذلك برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية
بحكومة الوفاق الوطني ، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة الـ (
يونسيف ).
وجرى خلال هذه الورشة استعراض ومناقشة نتائج التقرير المعد من قبل منظمة
الـ( يونسيف ) والاتفاق على الخطوات الواردة في توصيات التقرير من أجل
الخروج بمشروع قانون متكامل وموحد حول حقوق الأطفال في ليبيا.
وحضر الورشة الأستاذ " محسن أبو سنينة " وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ،
واللجنة القانونية بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ، و د. عبد الرحمن
غندور" الممثل الخاص لمنظمة الـ " يونسيف " في ليبيا ، ولجنة الشؤون
الاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة والمنظمة الليبية لحقوق الإنسان وهيأة
حقوق التضامن الاجتماعي ، وممثلين عن وزارات الداخلية والعمل والتأهيل
والتعليم العالي ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل .
( وال )

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