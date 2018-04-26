قوات الاحتلال تغلق جامعة خضوري الفلسطينية وتمنع الطلبة والموظفين من دخولها.





الخليل 26-ابريل -2018 ( وال ) - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الخميس، مداخل جامعة فلسطين التقنية خضوري/فرع العروب شمال الخليل، ومنعت

الطلاب والموظفين من الدخول اليها.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أصدرت أمرا من "الحاكم

العسكري"، يقضي بإغلاق مداخل الجامعة المحاذية لطريق القدس - الخليل،

ومنع الطلبة والموظفين من الدخول لحرم الجامعة عبر المداخل الرئيسية،

مضيفا أن الطلبة سلكوا طرق ترابية للدخول للجامعة، عبر بلدة بيت امر

المحاذية.

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