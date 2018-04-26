قوات الاحتلال تغلق جامعة خضوري الفلسطينية وتمنع الطلبة والموظفين
من دخولها.
الخميس ، 26- 04- 2018 - 09:36:00
الخليل 26-ابريل -2018 ( وال ) - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم
الخميس، مداخل جامعة فلسطين التقنية خضوري/فرع العروب شمال الخليل، ومنعت
الطلاب والموظفين من الدخول اليها.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أصدرت أمرا من "الحاكم
العسكري"، يقضي بإغلاق مداخل الجامعة المحاذية لطريق القدس - الخليل،
ومنع الطلبة والموظفين من الدخول لحرم الجامعة عبر المداخل الرئيسية،
مضيفا أن الطلبة سلكوا طرق ترابية للدخول للجامعة، عبر بلدة بيت امر
المحاذية.
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