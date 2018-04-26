نيكي يرتفع بدعم أسهم التكنولوجيا ومونيكس يقفز .





طوكيو 26 أبريل 2018 ( وال ) - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس

مدعومة بشركات التكنولوجيا حيث قفز سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل على

المؤشر الرئيسي بعد أن توقعت الشركة أرباحا قوية للسنة المالية الحالية.

وقفز سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات أشبه الموصلات 8.4 بالمئة وكان

ثالث أنشط سهم من حيث القيمة بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع زيادة 30

بالمئة في أرباح التشغيل لتصل إلى 366 مليار ين للسنة المالية التي تنتهي

في مارس 2019.

وتوقعت الشركة أيضا ربحا قياسيا للسنة الثالثة على التوالي.

كان السهم، الذي ساهم بمقدار 61 نقطة إيجابية في نيكي، قد تراجع بشدة

الشهر المنصرم إثر أداء ضعيف لقطاع التكنولوجيا عالميا مما أعطى

المستثمرين فرصة للعودة إلى الشراء.

وحذت أسهم أخرى مرتبطة بصناعة الرقائق حذوه. وصعد سهم أدفانتست كورب

2.6 بالمئة وسومكو لصناعة السيلكون 3.6 بالمئة وسكرين القابضة لصناعة

معدات أشبه الموصلات 2.8 بالمئة.

من ناحية أخرى قفز سهم مجموعة مونيكس للوساطة المالية عبر الانترنت 18

بالمئة إلى 670 ينا.

وقالت الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة كوينتشك إن الأخيرة تتوقع

أرباح تشغيل 53.7 مليار ين (491 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية

مارس آذار 2018 مقارنة مع 719 مليون ين في السنة السابقة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1772.13 نقطة.