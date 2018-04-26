انعقاد الإجتماع التحضيري للفرق الفنية المكلفة بتنفيذ التقييم الداخلي للوائح الصحية الدولية .





طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) -عقد بمقر المركز الوطني لمكافحة

الأمراض بطرابلس الإجتماع التحضيري للفرق الفنية المكلفة بتنفيذ التقييم

الداخلي للوائح الصحية الدولية 2005.م ، بحضور مديرعام المركز الدكتور "

بدر الدين النجار " ومشاركة مدير الإدارة المكلف د .عبدالله فرحات ، ود.

نورا الترهوني منسقة التدريب بالإدارة .

وذكر رئيس وحدة الإعلام بإدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية

بالمركز د. العارف فرنكه " ان هذا الاجتماع يأتي في إطار الدوري المحوري

والمهم الذي يقوم به المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الرفع من المستوى

الصحي في بلادنا .

وأكد مدير عام المركزالوطني لمكافحة الأمراض في كلمة له في مستهل

الاجتماع على أهمية هذا التقييم .. داعيا الجميع لبذل مزيد الجهد من أجل

إنجاح هذا البرنامج الذي سيسهم في تطوير القطاع الصحي والاتقاء بمستوى

الخدمات الصحية في البلاد والتعرف على مواطن القوة والضعف فيه .

كما تخلل الاجتماع إلقاء عدد من المحاضرات تركزت بالخصوص حول وضع

الخطوط العريضة لكيفية تنفيذ هذا البرنامج ومن تم ضمان نجاحه .

يذكر أن الفرق الفنية المشكلة والمكلفة بتنفيذ التقييم الداخلي للوائح

الصحية الدولية تضم مجموعة من الخبراء والفنيين من معظم المؤسسات الوطنية

ذات العلاقة بالقطاع الصحي والتي يشرف عليها ويشارك فيها كوادر فنية من

المركز الوطني لمكافحة الأمراض .



( وال )