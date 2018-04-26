قوات الاحتلال تصيب شابين بالرصاص الحي شمال الخليل.





الخليل 26-ابريل -2018 ( وال ) - أصيب، شابان، الليلة الماضية، برصاص

قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت مصادر أمنيةفلسطينية ، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة

فلسطينية على مدخل بلدة حلحول "جسر حلحول" شمالا، وأصابت الشابين احمد

زماعره بأربعة رصاصات في الظهر، ومهند خالد شحدة الدودة برصاصة باليد،

نقلوا على اثرها لمستشفيات المدينة، لتلقي العلاج.

من ناحية أخرى استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم

الخميس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق بوابات جامعة فلسطين

التقنية خضوري فرع العروب، الأمر الذي أدى إلى منع وصول الطلبة والعاملين

في الجامعة إليها.

ووصفت الوزارة في بيان صحفي، هذا الأمر بالتطور الخطير على صعيد

الاستهداف والتحريض المتواصل ضد التعليم الفلسطيني، لافتةً إلى أن هذه

الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم اقتحام

المؤسسات التعليمية، كما وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان في توفير بيئة

تعليمية آمنة للطلبة.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية

لفضح انتهاكات الاحتلال والعمل بقوة للجمها.

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