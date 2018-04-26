رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر قرارا بعودة الليبيين المهجرين بالخارج إلى أرض الوطن.





طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني القرار رقم (489) لسنة 2018 . م يقضي بتشكيل لجنة عليا

تتولى الإشراف والتواصل والتنسيق لعودة الليبيين المهجرين بالخارج إلى

أرض الوطن .

وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور" يوسف أبوبكر جلاله "

وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين ، وتضم فى عضويتها كل من

المستشار السياسى للرئيس ووكلاء وزارات العدل والداخلية والصحة والتعليم

والخارجية ، ومندوب عن جهاز المخابرات العامة.

وستتابع اللجنة وفق القرار شؤون المهجرين وتقوم بالتواصل مع جميع

الليبيين المهجرين بالخارج من أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم .

( وال )