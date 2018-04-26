رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يصدر قرارا
بعودة الليبيين المهجرين بالخارج إلى أرض الوطن.
الخميس ، 26- 04- 2018 - 08:49:00
طرابلس 26 أبريل 2018 ( وال ) - أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني القرار رقم (489) لسنة 2018 . م يقضي بتشكيل لجنة عليا
تتولى الإشراف والتواصل والتنسيق لعودة الليبيين المهجرين بالخارج إلى
أرض الوطن .
وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور" يوسف أبوبكر جلاله "
وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين ، وتضم فى عضويتها كل من
المستشار السياسى للرئيس ووكلاء وزارات العدل والداخلية والصحة والتعليم
والخارجية ، ومندوب عن جهاز المخابرات العامة.
وستتابع اللجنة وفق القرار شؤون المهجرين وتقوم بالتواصل مع جميع
الليبيين المهجرين بالخارج من أجل تأمين عودتهم واسترداد حقوقهم .
( وال )