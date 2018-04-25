نتائج منافسات نهائيات بطولة ليبيا لكرة السلة .

. اليوم

الأربعاء.



طرابلس 25 أبريل 2018 (وال) - جرت مساء اليوم الأربعاء بالقاعة الكبرى

للألعاب بالمدينة الرياضية بطرابلس منافسات اليوم الثالث من المرحلة

الثانية (إياب) لبطولة ليبيا لكرة السلة (دوري التتويج) للموسم الرياضي

2017-2018.

وجاءت نتائج المباريات على النحو التالي :.

- الأهلي بنغازي × الاتحاد (62-60) نقطة .

- النصر × المدينة (75-69) نقطة .- الأهلي طرابلس × الشباب العربي (34-26) نقطة،(توقف اللقاء لاحتجاج فريق

الشباب على أخطاء الحكام).

وتتواصل يوم الجمعة القادم منافسات اليوم الرابع بإجراء ثلاث

مباريات، تجمع الأولى الأهلي طرابلس مع المدينة، والثانية الأهلي بنغازي

مع النصر، وتختتم بلقاء الشباب العربي مع الاتحاد.

...(وال)...