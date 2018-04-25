السويحلي يفوز على الشرارة (2-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 25 أبريل 2018 (وال)- فاز فريق السويحلي على مضيفه فريق الشرارة

بهدفين نظيفين، سجلهما لاعباه "أنس كحول" و"محمد الغويل" في المباراة

التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب سبها، ضمن منافسات الجولة 12 من

مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، لفرق المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة يحقق السويحلي النقطة 24 ويحافظ على المركز الثاني،

فيما تجمد رصيد الشرارة عند 4 نقاط في المركز السابع والأخير.

وتقام يوم غد الخميس مباراتان ضمن منافسات الجولة الأخيرة لفرق

المجموعة الرابعة، تجمع فريق الوحدة برصيد (15) نقطة مع فريق المحلة

برصيد (9) نقاط، بملعب طرابلس الدولي، وفريق أبي الأشهر برصيد (8) نقاط

مع فريق رفيق برصيد (8) نقاط، على ملعب الأكاديمية بجنزور.

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