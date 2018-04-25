نتائج مباريات تصفيات الصعود للدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 25 أبريل 2018 (وال )- أسفرت نتائج مباريات اليوم الأربعاء ضمن

منافسات الجولة الرابعة (الدوري السداسي) لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

لكرة القدم للموسم الرياضي 2018-2019، عن فوز فريق أبي سليم على الهلال

سبها بنتيجة بهدفين لهدف، والتي جمعتهما بملعب زليتن. وعلى ملعب مدينة مصراتة تعادل الصداقة مع نجوم بنغازي بهدف لهدف،

وحقق فريق اليرموك الفوز على فريق أساريا بهدفين لهدف في المباراة التي

جمعتهما بملعب الخمس.

وبذلك يكون الترتيب العام المؤقت للفرق قبل إجراء منافسات الجولة

الخامسة والأخيرة على النحو التالي :

أبوسليم 9 نقاط (أولا)، الصداقة 8 نقاط (ثانيا)، اليرموك 5 نقاط

(ثالثا)، أساريا 4 نقاط (رابعا)، نجوم بنغازي 4 نقاط (خامسا)، الهلال

سبها نقطتان (سادسا) .

وستجرى منافسات الجولة الخامسة والأخيرة يوم الأحد المقبل، والتي

ستجمع فريق أبي سليم مع فريق أساريا، وفريق الصداقة مع فريق الهلال سبها،

وفريق اليرموك مع فريق نجوم بنغازي.

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