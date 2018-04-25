رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يجتمع مع وفد من منطقة البركت بمدينة غات.



طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) ـ اجتمع رئيس الهيئة العامة للاتصالات

والمعلوماتية المهندس سامي محمد الفنطازي بمقر الهيئة بطرابلس مع وفد منطقة

البركت المكلف من المجلس البلدي وأعيان مدينة غات .

وقدم الوفد خلال الاجتماع لرئيس الهيئة شرح وافي عن المشاكل والصعوبات التي تعاني منها منطقة البركت والتي تبعد عن وسط مدينة غات حوالي 7 كليو متر فيما يتعلق بخدمات الاتصالات .

ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بأن الهيئة

تقوم بتقديم خدمات الاتصالات لكل مدن ليبيا دون استثناء ،موضحاً بأن

المشاكل التي تحدث بين الحين و الأخر تعتبر عامل مؤثر في تقديم الخدمة

،مؤكدا سعي الهيئة في تقديم خدمات ترتقي الى المستوى المطلوب وفق الإمكانيات المتاحة .

وعبر وفد منطقة البركت بغات عن ارتياحه وامتنانه لاستقبالهم من قبل رئيس

الهيئة والذي وعدهم بدوره بأنه سيعمل لحل مشاكل الاتصالات وفق ماهو متوفر.

..(وال).