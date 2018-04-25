رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يجتمع مع وفد من منطقة البركت بمدينة غات.الأربعاء ، 25-04-2018 - 17:53:00


طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) ـ اجتمع رئيس الهيئة العامة للاتصالات
والمعلوماتية المهندس سامي محمد الفنطازي بمقر الهيئة بطرابلس مع وفد منطقة
البركت المكلف من المجلس البلدي وأعيان مدينة غات .
وقدم الوفد خلال الاجتماع لرئيس الهيئة شرح وافي عن المشاكل والصعوبات التي تعاني منها منطقة البركت والتي تبعد عن وسط مدينة غات حوالي 7 كليو متر فيما يتعلق بخدمات الاتصالات .
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بأن الهيئة
تقوم بتقديم خدمات الاتصالات لكل مدن ليبيا دون استثناء ،موضحاً بأن
المشاكل التي تحدث بين الحين و الأخر تعتبر عامل مؤثر في تقديم الخدمة
،مؤكدا سعي الهيئة في تقديم خدمات ترتقي الى المستوى المطلوب وفق الإمكانيات المتاحة .
وعبر وفد منطقة البركت بغات عن ارتياحه وامتنانه لاستقبالهم من قبل رئيس
الهيئة والذي وعدهم بدوره بأنه سيعمل لحل مشاكل الاتصالات وفق ماهو متوفر.
..(وال).

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