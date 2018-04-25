رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري يلتقي بأعضاء من المجلس البلدي حي الأندلس.





طرابلس 25 أبريل 2018 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي

المجبري ظهر اليوم الأربعاء، مع أعضاء من المجلس البلدي حي الأندلس "

محمد الفطيسي " و" محمد عبد الرحمن " و" فتحي الواعر" بحضور النائبتين "

ربيعة أبوراس" و" اسمهان بالعون".

وتم في الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه بلدية حي الأندلس

في تسيير عملها وخطط البلدية المستقبلية.

وأكد "المجبري" على دعمه لعمل البلدية وإيجاد الحلول المناسبة لحل

المختنقات التي تواجهها.

..(وال).