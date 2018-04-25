رئيس المجلس الرئاسي المكلف فتحي المجبري يجتمع مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة.





طرابلس 25 أبريل 2018 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي المكلف "فتحي

المجبري" صباح اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمصراتة

"الحسين بن أحميدة".

ووفقا لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي؛ فقد تم مناقشة سير العمل

بالمنطقة الحرة والخطط المستقبلية لتطوير العمل بها ، وكذلك الصعوبات

والعراقيل التي تواجه العمل بهذه المنطقة .

وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع لمناقشة موضوع المناطق الحرة، على أن

يدعو له جميع الأطراف ذوي العلاقة.

وأكد المجبري على اهتمامه بدعم ومساندة إنشاء المناطق الحرة، لما لها من

أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للشباب.

..(وال).