اختتام مهرجان ربيع المرج الاول للرياضة الجوية .



طرابلس 25 ابريل 2018 (وال)- اختتمت فعاليات مهرجان ربيع المرج للرياضات الجوية الاثنين والذي نظمه الاتحاد الليبي للرياضات الجوية بالتعاون مع نادي بارشي للرياضات الجوية مستضيف البطولة وطيران المرج الزراعي والعديد من الجهات الراعية من بينها شركة طيران النفط التي اسهمت في انجاح هذا المهرجان .

اليوم الختامي للمهرجان شهد العديد من الانشطة منها زيارة مدينة المرج القديمة التي ضربها الزلزال سنة 1963 مخلفا اكثر من 300 ضحية ، هذه المدينة التي تحتوي على عدد من المساجد والكنائيس الاثرية القديمة وياتي اطلاق اسم بارشي على مدينة المرج من العهد الاغريقي والروماني وتثمل احد المواني الخمس في العهد الاغريقي ولازالت هذه المدينة تحتفظ بطابعها المعماري القديم .

وفي الفترة المسائية تنوعت العروض في هذا المهرجان

حيث كان للدراجات النارية دورا في هذا المهرجان وعروض عملية لشبيبة الهلال الاحمر والكشافة الذين اقاموا أول مخيم كشاف جوي في ليبيا هذا على مستوي الانشطة الارضية ومعرض للطيار الصغير.

وفي سماء المهرجان الذي اقيم بمطار المرج الزراعي تنوعت الانشطة الجوية من خلال عمليات القفز الحر بالمظلات والتي شارك فيها 15 قافزا من بينهم احمد الغزواي وعبد الرحمن ابوحميرة والذين يعدون من اقدم المظليين في ليبيا ولهم تاريخ حافل في الرياضات الجوية وهناك عدد من الشباب الذين قدموا مستويات جيدة خلال العروض .

واشتمل كذلك على عروض جوية لطائرات الريموت كنترول والتي صنعت محليا من قبل المهندس فوزي المجبري بمساعدة عبد السلام التائب ، وكذلك عرض الطيران الشراعي وطيران الريموتر ، والاول مره في ليبيا يتم التعريف برياضة الصواريخ في ليبيا حيث قدم الكابتن طيار " رافع حسين الادراسي " شرحا وافيا عن هذه الصواريخ والذي تحصل من خلالها على الترتيب الخامس في احد مشاركته الخارجية واكاديمة الطيار الصغير ومدرسة النورللصم.

وقد حضر فعاليات اليوم الختامي العديد من الشخصيات الدكتور طلال ابوخطوة رئيس هيئة الشباب والرياضة والكابتن علي احنيش رئيس الاتحاد الليبي للرياضات الجوية ورؤوساء الاندية المشاركة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الكابتن على الهلالي وامر السرب العمودي ومدير مطار المرج الزراعي مكان الحفل والعديد من الشخصيات والقنوات الاعلامية من بينها وكالة الانباء الليبية .

وتم في الحفل الختامي توزيع الشهاد التقديرة على حميع من اسهم في انجاح العرس الرياضي من الجهات الرسمية والشركات الخاصة ومن بينها شركة طيران النفط وسرب الطيران العمودي وطار المرج الزراعي وطيران الاسعاف الطائر والشرطة والقنوات الاعلامية .

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