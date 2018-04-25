النمسا : ارتفاع الاعتداءات العنصرية على المسلمين في النمسا .





فيينا 25- ابريل 2018م ( وال ) - كشف مركز التوثيق والإرشاد من أجل مسلمي

النمسا عن تعرض مسلمين في النمسا لـ ( 309 ) اعتداءات عنصرية ، خلال عام

2017 ، بزيادة قدرها 21 في المئة مقارنة بالعام السابق له.

ونقلت مصادر اعلامية اليوم الاربعاء عن المركز بعنوان "تقرير 2017

للعنصرية ضد المسلمين" بأنه تم تسجيل ( 309 )اعتداءات عنصرية بحق

المسلمين ، خلال العام الماضي ، بينما كان عدد الاعتداءات ( 253 ) في

2016.

وأوضح المركز في تقريره أن 98 في المئة من اعتداءات العام الماضي

استهدفت نساء مسلمات ، بينها ( 49 ) في المئة في أماكن عامة ووسائل نقل

عامة.

وشكلت الكتابات العنصرية على جدران مساجد ومؤسسات إسلامية نحو 19 في

المئة من الاعتداءات في البلد البالغ عدد سكانه نحو 8.7 مليون نسمة،

ويعيش فيه أكثر من 700 ألف مسلم.

وذكر التقرير أن الانتخابات العامة التي شهدها البلد الأوروبي في

أكتوبر الماضي ، وحظر ارتداء النقاب، وصدور تقرير حول روضات الأطفال

الخاصة بالمسلمين، لعبت دورًا في تغذية وزيادة الاعتداءات العنصرية على

المسلمين.

ومركز "التوثيق والإرشاد من أجل مسلمي النمسا" هو مؤسسة معنية، منذ

2014، بتسجيل الاعتداءات العنصرية على المسلمين ، كما يقدم ، منذ العام

الماضي ، خدمات إرشادية لضحايا الاعتداءات العنصرية .

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