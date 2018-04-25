منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم إلى استئناف جهودها
لمكافحة الملاريا .
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 14:50:00
جنيف 25 أبريل 2018م ( وال )- دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم ، إلى
استئناف جهودها لمكافحة الملاريا والعودة إلي المسار الصحيح للقضاء علي
المرض ، وتحقيق هدف التنمية المستدامة بالقضاء على الملاريا بحلول عام
2030 .
ونقلت مصادر اعلامية عن مدير عام منظمة الصحة العالمية " تيدروس
غبريسوس " ، في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا الذي
يوافق 25 ابريل من كل عام ، إن العالم بقف حالياً في مفترق طرق في مكافحة
الملاريا ، حيث أن نقص التمويل لمكافحة المرض قد يجعل العالم يخسر تقدمه
الذي حققه في هذا المسار.
وأكدت إحصاءات منظمة الصحة العالمية أن ( 445 ) ألف شخص لقوا مصرعهم
بسبب الملاريا عام 2016 ، وأن ( 216 ) مليون شخص حول العالم ما زالوا
مصابين بالملاريا ، بينما لا تتعدى الموارد المتاحة لمكافحة المرض ( 2.7
) مليار دولار .
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