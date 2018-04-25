مصادر امنية : إصابة ( 5 ) طلاب في إطلاق نار بمدرسة في
شمال المكسيك .
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 14:47:00
مكسيكو سيتي ، 25 أبريل 2018 ( وال )- أصيب خمسة طلاب بجروح في إطلاق نار
وقع بمدرسة ثانوية في ولاية تاماوليباس شمال شرقي المكسيك .
وذكرت مصادر امنية اليوم أن ( 5 ) اشخاص تم القبض عليهم ، ثلاثة
مشتبه بمسئوليتهم في الهجوم والاثنين الأخرين بشبهة التورط في الهجوم.
واعتقل المشتبه بهم بعد دقائق من الهجوم على المدرسة الواقعة في مدينة
فيكتوريا، عاصمة الولاية.
ووفقا للتحقيقات ، وصل المعتقلين على متن سيارة إلى المدرسة وأطلقوا
النيران على الطلاب وجرحوا 5 طلاب حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب
وهما طالبتين وثلاثة طلاب ، أحدهما في حالة خطرة .
...( وال )...