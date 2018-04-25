مصادر امنية : إصابة ( 5 ) طلاب في إطلاق نار بمدرسة في شمال المكسيك .





مكسيكو سيتي ، 25 أبريل 2018 ( وال )- أصيب خمسة طلاب بجروح في إطلاق نار

وقع بمدرسة ثانوية في ولاية تاماوليباس شمال شرقي المكسيك .

وذكرت مصادر امنية اليوم أن ( 5 ) اشخاص تم القبض عليهم ، ثلاثة

مشتبه بمسئوليتهم في الهجوم والاثنين الأخرين بشبهة التورط في الهجوم.

واعتقل المشتبه بهم بعد دقائق من الهجوم على المدرسة الواقعة في مدينة

فيكتوريا، عاصمة الولاية.

ووفقا للتحقيقات ، وصل المعتقلين على متن سيارة إلى المدرسة وأطلقوا

النيران على الطلاب وجرحوا 5 طلاب حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب

وهما طالبتين وثلاثة طلاب ، أحدهما في حالة خطرة .

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