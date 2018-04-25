اجتماع فريق عمل الهجرة الغير الشرعية لتنسيق التعاون الفني الدولي مع ليبيا .







طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) ـ عقد بمقر وزارة الخارجية بطرابلس اجتماع

لفريق العمل الخاص بالهجرة وذلك في اطار التنسيق والتعاون الفني الدولي

مع ليبيا .

وشارك في الاجتماع مندوبين عن عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات في

ليبيا ووفد الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة واعضاء من السلك الدبلوماسي

.

وتم خلال هذا الاجتماع المصادقة على الاختصاصات لفريق العمل الخاص

بالهجرة وجمع واشراك البلديات الليبية في وضع مكافحة الهجرة غير الشرعية

ووضع الخطط اللازمة في مجال الاستثمار الزراعي وايجاد فرص العمل في تلك

الدول المجاورة في الجنوب الليبي .

وفي تصريح ادلى به رئيس فريق العمل الخاص بالهجرة الغير الشرعية والمنسق

مع المجتمع الدولي" لوئ الترجمان " قال فيه ان هذا الاجتماع هو الثالث

لهذا الفريق الاول كان في نوفمبر 2017 والثاني كان في فبراير 2018 تمحور

الاجتماعين في اطار التنسيق والتحضير لوضع الاطار العام والاولويات

والمرجعيات التي نعتبرها انطلاقة فعلية لعمل الفريق على المستوى الواقع

والعمل الفعلي والتنفيذي في اتخاذ قرارات بما يتماشى والعمل المناط به

بين منظمة الهجرة الغير الشرعية وليبيا في اقامة دورات تدريبية داخل

المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الليبية ، تستهدف هذه الدورات

العاملين في القطاعات الليبية المختلفة ذات العلاقة دوارات تاهيلية في

مجال متخصصة في مجال الحد من الهجرة غير الشرعية .

كما اشار " الترجمان " في تصريحه الى مشاركة القطاع الخاص في معالجة

الهجرة غير الشرعية ومحاولة وضع الحلول الناجعة لها ، بمشاركة القطاعات

الليبية المختلفة ذات العلاقة بمسألة الهجرة بالاضافة الى المنظمات

الدولية التي تعمل في مجال الهجرة الغير الشرعية .

واضاف " الترجمان " ان هناك مساعي للوصول الى اتفاق بين ليبيا ودول

الجوار لتعزيز تامين حدود ليبيا من جنوب المتوسط والاتحاد الاوروبي

والمجتمع الدولي لايجاد حل لهذه الازمة وفق الثوابت الليبية بسيادتها

الوطنية ، وحماية حدودها الجنوبية والنسيج الاجتماعي لليبيا ومنع التوطين

.

واضاف نحن نعمل على حماية المهاجرين من الاستغلال ونشجع في هذا الاطار

الدول المتقدمة والاتحاد الاوروبي بالاستثمار في دول المصدر حتى يوفر

المناخ الاقتصادي الجيد ووظائف ومصادر دخل لمواطني هذه الدول الامر الذي

سيحد من هجرتهم بحثا عن مصادر الرزق نتيجة الاوضاع الاقتصادية التي تمر

بها تلك الدول .

وحضر هذا الاجتماع وفد من المنظمة الدولية للهجرة الغير الشرعية وعدد من

اعضاء سفارات ايطاليا السودان تركيا فرنسا الفلبين تشاد هولندا النمسا

الاتحاد الافريقي منظمة الصحة العالمية اليونيسف الاتحاد الاوروبي .

... ( وال ) ...