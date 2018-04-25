موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاربعاء 25 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).



* رام الله - عشرات الشبان الفلسطينيين يصابون في مواجهات عنيفة

مع قوات الاحتلال الصهيوني الذي أطلق القنابل الغازية السامة والأعيرة

النارية في محيط جامعة القدس ببلدة أبوديس المحتلة.

.* رام الله- قوات الاحتلال الصهيوني تقوم بتجريف الأراضي الزراعية

,و اقتلاع أشجار زيتون في قرية بردلة بالأغوار الشمالية

تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين.

.* جاكرتا - المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الاندونيسية

يعلن بان عشرة اشخاص لقو مصرعهم و 40 آخرون اصيبوا بحروق بليغة خلال

جمعهم النفط من سطح البئر بإقليم أتشيه الاندونيسي عندما اندلع الحريق

قبل الفجر.



- (( وكالة الانباء الليبية

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