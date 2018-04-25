موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاربعاء 25 ابريل 2018 حتى
الساعة = ( 12 ظهرا ).
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 13:56:00
* رام الله - عشرات الشبان الفلسطينيين يصابون في مواجهات عنيفة
مع قوات الاحتلال الصهيوني الذي أطلق القنابل الغازية السامة والأعيرة
النارية في محيط جامعة القدس ببلدة أبوديس المحتلة.
.* رام الله- قوات الاحتلال الصهيوني تقوم بتجريف الأراضي الزراعية
,و اقتلاع أشجار زيتون في قرية بردلة بالأغوار الشمالية
تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين.
.* جاكرتا - المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الاندونيسية
يعلن بان عشرة اشخاص لقو مصرعهم و 40 آخرون اصيبوا بحروق بليغة خلال
جمعهم النفط من سطح البئر بإقليم أتشيه الاندونيسي عندما اندلع الحريق
قبل الفجر.
- (( وكالة الانباء الليبية
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