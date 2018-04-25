افتتاح قسم للنساء والولادة بمستشفى الرجبان .
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 13:56:00
طرابلس 25 ابريل 2018 (وال)- تم اليوم الاربعاء افتتاح قسم للنساء
والولادة بمستشفى الرجبان القروي بحضور رئيس ديوان رئاسة الوزراء
بالمنطقة الغربية ، ومدير مستشفى الرجبان القروي ،وعدد من المسؤولين
بالبلدية .
وتجول رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الغربية باقسام المستشفى مطلعا
على ما تضمه من تجهيزات طبية ومعدات واجهزة ووحدات للايواء منها وحدة
الحضانات وحضانة خاصة بسيارة الاسعاف ووحدة العناية الفائقة .
كما يضم القسم حجرتان للعمليات الكبرى والصغرى، اضافة إلى اجهزة
التعقيم ،والشفط و مصرف الدم .
(وال)