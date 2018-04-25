افتتاح قسم للنساء والولادة بمستشفى الرجبان .







طرابلس 25 ابريل 2018 (وال)- تم اليوم الاربعاء افتتاح قسم للنساء

والولادة بمستشفى الرجبان القروي بحضور رئيس ديوان رئاسة الوزراء

بالمنطقة الغربية ، ومدير مستشفى الرجبان القروي ،وعدد من المسؤولين

بالبلدية .

وتجول رئيس ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الغربية باقسام المستشفى مطلعا

على ما تضمه من تجهيزات طبية ومعدات واجهزة ووحدات للايواء منها وحدة

الحضانات وحضانة خاصة بسيارة الاسعاف ووحدة العناية الفائقة .

كما يضم القسم حجرتان للعمليات الكبرى والصغرى، اضافة إلى اجهزة

التعقيم ،والشفط و مصرف الدم .

(وال)