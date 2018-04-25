ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر بفضل صعود عوائد السندات.





لندن 25 ابريل 2018 (وال) - بلغ الدولار أعلى مستوى في أربعة أشهر اليوم

الأربعاء بعد زيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لتتجاوز

الثلاثة بالمئة مما أثر سلبا على بعض العملات المناظرة في حين لم تساعد

صورة متباينة لمسوح الشركات اليورو قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بعد عمليات بيع كبيرة في

السوق الأمريكية وتحذيرات من الشركات الأمريكية بشأن ارتفاع التكاليف مما

يؤجج المخاوف من أن ازدهار أرباح الشركات ربما يقترب من نهايته.

وزاد مؤشر الدولار الذي يقيسه مقابل سلة من ست عملات رئيسية 4ر0

بالمئة إلى 093ر91 ، وارتفع المؤشر ليل الثلاثاء إلى 076ر91 وهو أعلى

مستوى منذ 12 يناير ، قبل أن يؤدي انخفاض في الأسهم الأمريكية إلى تراجع

شهية المستثمرين للمخاطرة.

ومقابل الين ، قارب الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 20ر109 ين الذي

بلغه في الجلسة السابقة. وبلغ الدولار ما يقل بقليل عن ذلك المستوى عند

18ر109 ين مرتفعا 3ر0 بالمئة عن الجلسة السابقة.

وانخفض الجنيه الاسترليني 2ر0 بالمئة إلى 3947ر1 دولار. كانت العملة

البريطانية تراجعت لأدنى مستوى في شهر عند 3919ر1 دولار يوم الثلاثاء قبل

أن ترتفع 3ر0 بالمئة بفضل أنباء عن استحواذ محتمل من شركة تاكيدا

اليابانية للصناعات الدوائية على شاير البريطانية.

وتراجع الدولار الاسترالي 4ر0 بالمئة إلى 7569ر0 دولار أمريكي لينخفض

إلى أقل مستوى في أربعة أشهر.

وتفاقمت خسائر الدولار النيوزيلندي الذي انخفض إلى 7102ر0 دولار

أمريكي وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من يناير .



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