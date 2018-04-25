مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية تنظم معرض بفندق المهاري .الأربعاء ، 25-04-2018 - 12:07:00



طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) - نظمت مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس
الرئيسيّة (امعيتيقة) معرض أشغال وحرف النزلاء بمؤسسات الإصلاح بفندق
المهاري تحت اشراف جهاز الشرطة القضائية .
وضم المعرض الانشطة المختلفة لنزلاء المؤسسة في مختلف الحرف والأشغال
اليدوية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في أكثر من مهنة وحرفة .
وافاد موقع مؤسسة الاصلاح أن نزلاء المؤسسة يتلقون دورات تدريبية
بالمعهد المتوسط للمهن الشاملة على دفعات متتالية
ليكتسب النزيل حرفة يملأ بها وقت فراغه.
...( وال ) ..

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