مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية تنظم معرض بفندق المهاري .





طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) - نظمت مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس

الرئيسيّة (امعيتيقة) معرض أشغال وحرف النزلاء بمؤسسات الإصلاح بفندق

المهاري تحت اشراف جهاز الشرطة القضائية .

وضم المعرض الانشطة المختلفة لنزلاء المؤسسة في مختلف الحرف والأشغال

اليدوية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل في أكثر من مهنة وحرفة .

وافاد موقع مؤسسة الاصلاح أن نزلاء المؤسسة يتلقون دورات تدريبية

بالمعهد المتوسط للمهن الشاملة على دفعات متتالية

ليكتسب النزيل حرفة يملأ بها وقت فراغه.

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