حكومة الوفاق تصدر قرارا بشأن الاذن بتوريد بعض السلع الغدائية بقيمة 450 مليون دولار .الأربعاء ، 25-04-2018 - 11:52:00



طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) - اصدرت حكومة الوفاق الوطني القرار
رقم(505) لسنة 2018م بشأن الأذن بتوريد بعض السلع الأساسية .
ونص القرار الاذن باستيراد بعض السلع بقيمة اجمالية 450 مليون دولار
امريكي وتشمل السلع الاتية - دقيق استعمال منزلي - أرز استعمال منزلي -
زيوت نباتية -حليب معقم - حليب مكثف - أجبان مختلفة - بيض مائدة - عصائر
- لحوم مجمدة (دجاج ) لحوم مجمدة (أغنام ) .
...( وال )...

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