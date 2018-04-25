حكومة الوفاق تصدر قرارا بشأن الاذن بتوريد بعض السلع الغدائية
بقيمة 450 مليون دولار .
الأربعاء ، 25- 04- 2018 - 11:52:00
طرابلس 25 ابريل 2018 ( وال ) - اصدرت حكومة الوفاق الوطني القرار
رقم(505) لسنة 2018م بشأن الأذن بتوريد بعض السلع الأساسية .
ونص القرار الاذن باستيراد بعض السلع بقيمة اجمالية 450 مليون دولار
امريكي وتشمل السلع الاتية - دقيق استعمال منزلي - أرز استعمال منزلي -
زيوت نباتية -حليب معقم - حليب مكثف - أجبان مختلفة - بيض مائدة - عصائر
- لحوم مجمدة (دجاج ) لحوم مجمدة (أغنام ) .
...( وال )...